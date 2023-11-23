Палеонтологи нашли еще одну общую черту у динозавров и современных птиц

Международная группа палеонтологов из Японии, Монголии и США открыла новый вид динозавров, которые спали в тех же позах, что и современные птицы. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

© Seiji Yamamoto.

Ученые обнаружили окаменелые останки ранее неизвестной разновидности древних ящеров в ходе раскопок в пустыне Гоби на территории Монголии. Найденный вид отнесли к семейству Alvarezsauridae — мелких плотоядных динозавров, передвигавшихся на двух ногах. Ему дали имя Jaculinykus yaruui, что можно перевести как «маленький быстрый дракон». Эти животные обитали на Земле около 71 млн лет назад.

По оценкам исследователей, при жизни динозавр был около метра в высоту и весил примерно 30 килограммов. Самым интересным в окаменелости было ее положение. Похоже, ящер устроился вздремнуть, опустив шею и хвост, чтобы удобнее было лежать. Задние конечности у него также были подвернуты под таз. Поза аналогична позе спящих современных пернатых.