Xiaomi отчиталась о продаже миллиарда смартфонов Redmi

Китайская компания Redmi, входящая в Xiaomi Group, отчиталась о продаже миллиардного смартфона. Об этом сообщает китайское издание IT Home.

Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг рассказал, что его корпорации удалось продать один миллиард смартфонов за 10 лет. Топ-менеджер компании поблагодарил пользователей и партнеров. Вейбинг пообещал, что его корпорация будет выпускать качественные устройства и дальше.

Бренд Redmi был запущен 31 июля 2013 года, компания оказалась в составе корпорации Xiaomi. 1 января 2019 года Xiaomi объявила о превращении дочернего бренда в независимую структуру, компания получила больше свободы в разработке и производстве своей техники.

Первым выпущенным под брендом устройством стал Redmi 1 — смартфон с 4,7-дюймовым экраном, процессором Mediatek MT6589T, 1 гигабайтом оперативной памяти, камерой разрешением 8 мегапикселей.