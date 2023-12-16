Популярные гаджеты, о которых все забыли

Портал PC Gamer празднует свой 30-летний юбилей — и в честь памятной даты журналисты вспомнили, какие технологические тренды, гаджеты и события успели смениться за этот срок.

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Y2K (1993-1999)

Видео дня

К концу тысячелетия по всему миру прокатился параноидальный слух, что компьютерные системы разом откажут — и это якобы приведет к катастрофе невиданных масштабов. Как показывает история, этот слух сменился паранойей насчет всего остального.

Wikipedia

Гибкие дискеты (1994-2003)

Гибкие диски отжили свой век, дав дорогу более вместительным жестким накопителям, но ничто не заменит тактильные ощущения от вставки толстенького диска в маленький дисковод. Забавный факт: флоппи использовались в авиационной индустрии вплоть до 2014 года.

Zune (2006-2012)

Помните времена, когда Microsoft на полном серьезе хотела соперничать с Apple? Zune должен был стать солидным конкурентом iPod… Но не сложилось.

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Веб-кольца (1994-2014)

Давным-давно Интернет был совсем другим — менее прозрачным, менее доступным. И чтобы облегчить навигацию по сайтам, некоторые площадки объединялись в веб-кольца: по сути, выкладывали ссылки друг на друга, чтобы создать своего рода каталог страниц.

Family Guy Online (2012-2013)

По причинам, которые никто не может объяснить, на протяжении целого года существовала ММО по мотивам мультсериала «Гриффины». Она вышла в бета-тестирование в 2012 году и почти моментально потерпела крах.

NFT (2014-2023)

NFT из технологии, способной перевернуть мир цифрового искусства, быстро превратились в аферу на грани финансовой пирамиды. И никто, кроме спекулянтов, не будет по ним скучать.

Скрепка Клиппи (1997-2007)

Клиппи наверняка еще напомнит о себе. Раздражающая, но обаятельная скрепка всего лишь хотела помочь нам правильно писать документы. Microsoft наверняка оживит труп Клиппи при помощи ИИ — это вопрос времени.

Microsoft

Juicero (2013-2017)

Наверное, один из самых смешных провалов краудфандинга. Дорогая соковыжималка с поддержкой Wi-Fi собрала $120 млн от инвесторов, после чего публика быстро поняла, что фирменные пакеты с соком проще выдавливать в стакан голыми руками.

Спиннеры (2017-2017)

Складывается ощущение, что весь мир постоянно обсуждал спиннеры на протяжении месяца, после чего благополучно их забыл. Но хорошая новость в том, что они стали неплохой культурной вехой. Если вы смотрите сериал и видите в кадре спиннер, то можно сразу сказать, в каком году его снимали.

Wikipedia

Vertu (1998-2017)

Vertu занималась производством роскошных телефонов, которые могли стоить вплоть до $10 000, но реальность показала, что есть вещи, слишком дорогие даже для богатых снобов. Nokia продала бренд в 2014 году; в 2017 он был ликвидирован, хотя материнская компания продолжает выпускать премиумные телефоны.