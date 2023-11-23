Роскосмос отказался отправлять космонавта на МКС на корабле Starliner

Российский космонавт не полетит на Международную космическую станцию (МКС) на корабле CST-100 Starliner, поскольку безопасность судна пока не изучена в полной мере, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

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Говоря о том, сможет ли космонавт из России войти в состав экипажа первого регулярного запуска Starliner, Крикалев заявил, что это новый корабль, безопасность которого еще анализируется, и «наши люди сядут тогда, когда будет безопасность подтверждена», передает «Интерфакс».

В состав экипажа первой регулярной миссии пилотируемого корабля Starliner к МКС вошли астронавты NASA Скотт Тингл и Майкл Финк, а также канадский астронавт Джошуа Кутрык. Имя четвертого члена экипажа пока неизвестно. Миссия запланирована на начало 2025 года.