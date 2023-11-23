Сбер представил способные распознавать русский жестовый язык модели ИИ

«Сервисы для распознавания русского жестового языка и созданная Сбером система искусственного интеллекта GigaChat позволят преодолеть коммуникационный разрыв и сделают мир доступнее для людей с нарушением слуха. Модели могут использоваться в рамках исследований, позволяющих развивать сервисы для пользователей с инвалидностью. Например, для создания доступной среды в многофункциональных центрах (МФЦ), в транспортной отрасли (аэропорты, вокзалы, метро), в больницах для общения пациента и врача, в банковских сервисах и адаптации онлайн и оффлайн-образования», — отметил старший вице-президент, СTO, руководитель блока «Технологи» Сбербанка Андрей Белевцев.