У острова Капри нашли следы кораблекрушения эпохи неолита

Свидетельства кораблекрушения, случившегося около 5000 лет назад, обнаружили итальянские дайверы у побережья острова Капри. Со дна подняли глыбу из обсидиана размером с большую книгу и весом в восемь килограммов.

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На поверхности камня видны следы порезов. Ученые предположили, что это «сердцевина», которую использовали для изготовления отщепов.

Глыба лежала на глубине 30-40 метров. Археологи намерены тщательно обыскать этот район в поисках других артефактов или частей доисторического корабля.

Обсидиан мог быть частью груза, который перевозили моряки эпохи неолита. Артефакт находится на хранении в Неаполе. Его планируют очистить, изучить и законсервировать.

Происхождение обсидиана остается неизвестным. Залежи этого материала присутствуют на некоторых вулканических островах Средиземного моря, включая прибрежные острова Пальмарола (недалеко от Неаполя) и Липари (недалеко от Сицилии).

Точное место находки держится в секрете. Но известно, что оно расположено неподалеку от Голубого грота Капри, где император Тиберий (42 год д.н.э. – 37 год н.э.) обустроил частную купальню, сообщает Live Science.