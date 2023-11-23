Разработчики Сбера анонсировали новую версию сервиса GigaChat

Разработчики Сбера работают над созданием новой версии сервиса GigaChat, в основе которого лежит одна из наиболее продвинутых моделей для русского языка с 29 млрд параметров. Об этом в ходе конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) сообщил старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

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По его словам, за счет новой LLM, которая ляжет в основу следующей версии системы искусственного интеллекта GigaChat, по своим возможностям сервис сравняется с популярными зарубежными решениями.

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«Обучение моделей, лежащих в основе GigaChat, — это масштабный и сложный вычислительный проект, прежде мы не делали ничего подобного. Суммарное количество вычислительных операций почти в 6 раз превысило количество операций при обучении модели ruGPT-3 с 13 млрд параметров в 2021 году», — рассказал Белевцев.

Он отметил, что специально для GigaChat компания собрала и развивает уникальный датасет, над которым работают сотни сотрудников Сбера, помогая улучшать качество ответов в самых разных доменах.

«Благодаря этим усилиям пользователи с каждым новым релизом GigaChat получают максимум от сервиса для решения своих задач», — добавил топ-менеджер компании.

В Сбере уточнили, что благодаря новой LLM, GigaChat лучше следует инструкциям и может выполнять более сложные задания: значительно улучшилось качество суммаризации, рерайтинга и редактирования текстов, ответов на различные вопросы. Команда сравнила ответы новой и предыдущей моделей и зафиксировала общее повышение качества на 23%. При этом с фактологией анонсированная модель справляется на 25% лучше предыдущей версии.

Для достижения таких результатов было проведено множество экспериментов по улучшению модели и повышению эффективности ее обучения. В частности, использовался фреймворк для обучения больших языковых моделей с возможностью шардирования весов нейросети по видеокартам, что позволило сократить потребление памяти на них.

По результатам внутренней оценки в бенчмарке MMLU (Massive Multitask Language Understanding) модель новой версии GigaChat с 29 млрд параметров превосходит самый популярный открытый аналог LLaMA 2 34B.

В числе первых доступ к API новинки вскоре получат бизнес-клиенты Сбера — для реализации собственных решений, а также участники академического сообщества — для проведения исследований.