Google перестал показывать в рекомендациях часть российских СМИ
Некоторые СМИ в России перестали получать трафик из рекомендательного сервиса Google Discover. Как сообщает РБК, источники, близкие к издателям, называют причинами ошибку обновления рекомендательных алгоритмов или целенаправленное сокращение.
Сервис Google Discover встроен в поиск Google и позволяет пользователям браузера Chrome на устройствах Android видеть контент, подобранный с учетом их интересов. Такая лента включает новости, статьи, материалы блогеров и иные виды контента.
По словам собеседников издания, в Discover были заблокированы сайты «Комсомольской правды» и «Царьграда». В результате на них резко упало общее число посетителей — в случае «КП» общие показатели снизились в 2-3 раза. Кроме того, блогеры с платформы «Дзен» начали жаловаться на то, что больше не видят себя в рекомендациях. При этом другой источник заявил, что контент «Царьграда» и «Комсомольской правды был заблокирован в Discover сразу после начала спецоперации, однако им удалось найти способы и дальше получать трафик из сервиса.
Главред «КП» Олеся Носова заявила, что у издания был ряд проектов, собиравших трафик из Discover, однако Google забанил их неделю назад. По ее словам, на основных разделах на сайте KP.RU это не отразилось.
Представитель «Дзена» рассказал, что падение трафика из сервиса в третьем квартале 2023 года может быть связано с обновлением алгоритмов агрегатора. Он отметил, что ситуация почти не повлияла «на актуальные аудиторные показатели платформы».