Google перестал показывать в рекомендациях часть российских СМИ

Некоторые СМИ в России перестали получать трафик из рекомендательного сервиса Google Discover. Как сообщает РБК, источники, близкие к издателям, называют причинами ошибку обновления рекомендательных алгоритмов или целенаправленное сокращение.

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Сервис Google Discover встроен в поиск Google и позволяет пользователям браузера Chrome на устройствах Android видеть контент, подобранный с учетом их интересов. Такая лента включает новости, статьи, материалы блогеров и иные виды контента.

По словам собеседников издания, в Discover были заблокированы сайты «Комсомольской правды» и «Царьграда». В результате на них резко упало общее число посетителей — в случае «КП» общие показатели снизились в 2-3 раза. Кроме того, блогеры с платформы «Дзен» начали жаловаться на то, что больше не видят себя в рекомендациях. При этом другой источник заявил, что контент «Царьграда» и «Комсомольской правды был заблокирован в Discover сразу после начала спецоперации, однако им удалось найти способы и дальше получать трафик из сервиса.

Главред «КП» Олеся Носова заявила, что у издания был ряд проектов, собиравших трафик из Discover, однако Google забанил их неделю назад. По ее словам, на основных разделах на сайте KP.RU это не отразилось.