Лучшие беззеркальные камеры 2023 года

Беззеркальные камеры давно захватили мир: они быстрее, качественнее и долговечнее классических "зеркалок". Более того, они позволяют снимать в невероятно высоком разрешении и обладают множеством встроенных алгоритмов по улучшению картинки «из коробки». Но как выбрать среди огромного количества камер? В этой статье мы собрали пять самых интересных новинок 2023 года, на которые стоит обратить внимание, если вы серьезно относитесь к качеству своих работ.

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Sony A7 IV

Видео дня

Достаточно долго на рынке продавались различные вариации камеры Sony A7 III, и вот компания представила новый шедевр - Sony A7 IV. Камеры этой линейки очень любимы блогерами из-за крайне цепкого фазового автофокуса, небольшого веса и достаточно неплохой картинки. Главное отличие «четверки» заключается в новом сенсоре Exmor R с разрешением 33 МП. Также камера получила улучшенную пятиосевую стабилизацию, что улучшает снимки с рук даже в условиях небольшой тряски. По заявлению компании диапазон стабилизатора был расширен на 10%.

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Пользователи отмечают, что новый сенсор не только лучше фокусируется и стабилизируется, но и качественнее передает цвета в сложных условиях съемки, вроде бокового света или тумана. Автофокус обсуждать нет смысла, так как и в предыдущих линейках к нему уже не было вопросов. Скажем лишь, что фазы покрывают теперь 94% общей площади матрицы. Ну и вишенкой на торте пусть будет новый дисплей, который не только откидывается, но и изменяет угол наклона во все стороны. Честно говоря, это давно пора было сделать, учитывая сегмент камеры. Минусом многие называют отсутствие режима съемки видео в разрешении 6К, что добавляет возможностей при монтаже.

Canon EOS R7

Canon – один из самых известных брендов в своей области. Было время, когда кроме Canon и Nikon вообще почти никого не существовало. Точнее, существовало, но занимало такую малую долю рынка, что про них никто и не знал. Но с тех пор многое поменялось, и в какой-то момент камеры Canon утратили лидерство, так как пропустили момент перехода с зеркальных систем на беззеркальные. Однако компания смогла выправить положение и сегодня предлагает очень даже неплохие камеры, одна из которых - это Canon R7. Это не полнокадровая камера, поэтому рассматривать ее для серьезных съемок нужно с осторожностью: кропнутые матрицы накладывают ряд ограничений и хуже снимают при недостатке освещения.

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Также отсутствует съемка 6К, но на этом минусы и заканчиваются, так как востребованный режим 4К60 – присутствует, а фоткает камера со скоростью 15 выстрелов в секунду. У новой R7 достаточно большой буфер обмена, что добавляет ей скорости и стабильности. С автофокусом тоже все хорошо, так как технология DualPixel доросла до второго поколения и есть распознавание людей, голов, лиц и даже глаз. И самое главное – это новая система стабилизации, которая выводит камеры Canon на новый уровень, позволяя сглаживать тряску до значения в семь ступеней. Для сравнения можно взять Sony A7 IV, у которой стабилизатор сглаживает только 5,5 ступеней. Многие пользователи сходятся во мнении, что Canon так и не шагнула в этоху камер, которые хороши сразу во всем и продолжает пилить камеры, которые больше «фото», чем «видео».

Nikon Z6 II

У «Никона» на сегодняшний день одной из самых интересных камер является модель Z6 II, которая оснащается сразу двумя процессорами Expeed 6 для увеличения производительности. Благодаря этому камера может снимать до 14 кадров в секунду, что является хорошим значением. Для удобства пользователя производитель установил второй разъем для карт памяти, что сильно облегчает работу. Также были обновлены автофокус и система распознавания людей в кадре: камера сможет определять даже животных.

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Новая матрица с разрешением 24,5 МП предлагает улучшенную картинку и цветопередачу, что тоже приятный бонус, хотя цвета на «никонах» всегда считались почти образцовыми. Увеличенный буфер вмещает до 200 изображений формата JPEG. Видеовозможности средние: съемка в разрешении 4К при 60 кадрах, что является просто нормой. Также была улучшена пятиосевая система стабилизации изображения. Эта камера тоже больше для фотографов, чем видеографов, хотя сможет понравиться и последним.

Fujifilm X-S20

А вот камера, которая идеально подходит не только для видеомейкеров со стажем, но и новичков, благодаря простому и понятному управлению без кучи лишних функций. Камера имеет кроп-фактор с матрицей на 26 МП, но не стоит недооценивать ее: она умеет снимать видео в разрешении 6,2К при 30 кадрах несколько часов подряд, за что ее отдельно и заслуженно хвалят. Режим 6,2К – полноценный, если что, с 10-битной записью в режиме 4:2:2, а это значит, что на монтаже у вас будут очень большие возможности для редактирования и исправления каких-то ошибок.

Fujifilm

Да, это камера намного больше про «видео», а не «фото». Камера обладает отличным автофокусом, пятиосевой стабилизацией на семь стопов и отличным OLED-дисплеем, на котором будет видна картинка даже солнечным летом. Из минусов можно назвать один разъем для карты памяти и относительно высокую стоимость, которую просят за компактность и стиль камеры «из 80-х».

Panasonic Lumix S5 II

Для любителей серьезной профессиональной съемки у компании Panasonic есть камеры S1, S1R и S1H. Последняя вообще сертифицирована для съемок кинолент для «Нетфликса». Но для тех, кому хочется получать схожее качество фото и видео, но нет потребности в куче профессиональных примочек, есть линейка S5, которая в этом году обновилась до S5 II. Основным изменением стало появления фазового автофокуса, которого так не хватало. В Panasonic упорно пилили свой контрастный автофокус, который обладает определенными преимуществами, но идеальной «хватки» у автофокуса в сложных ситуациях не было.

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Также появилась возможность съемки видео в 6К, что ранее было доступно только линейке S1. Любителей снимать «с рук» порадует новая система стабилизации, которая, по словам Panasonic, стала реагировать и отрабатывать тряску в два раза быстрее и качественнее. Прибавились режимы для съемки, а также появился внутренний ProRes, что редко встречается и является крутой фичей. Ну и вишенкой на торте будет встроенный вентилятор, который необходим для предотвращения перегрева камеры в самых суровых режимах съемки в теплую погоду. По какой-то причине именно 5S II стала самым большим прорывом от Panasonic в этом году, хотя все ждали S1H II.

Заключение