В центре Млечного Пути открыли 500 000 протозвезд

Сообщается, что она расположена примерно в 300 световых годах от сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, которая находится в самом центре Млечного пути. В этой области астрономы насчитали порядка 500 000 протозвезд, то есть звезд, которые все еще формируются и набирают массу. При этом они испускают потоки излучения, которые, по описанию исследователей, находятся посреди темного инфракрасного облака и светятся, как костры. Интересно и то, что в центре молодого скопления находится массивная протозвезда, масса которой более чем в 30 раз превышает массу нашего Солнца. Причем именно об ее существовании ученым ранее уже было известно.