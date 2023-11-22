В центре Млечного Пути открыли 500 000 протозвезд
Международная команда астрономов при помощи данных космического телескопа Джеймса Уэбба детально изучила невероятно плотную центральную часть нашей галактики, обнаружив там огромное количество протозвезд.
Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Европейского космического агентства. Изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба, запечатлело часть плотного центра нашей галактики в беспрецедентных деталях. В результате удалось открыть объекты, о существовании которых раньше не знали. Одним из примеров служит область звездообразования, получившая название Стрелец C (Sgr C).
Сообщается, что она расположена примерно в 300 световых годах от сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, которая находится в самом центре Млечного пути. В этой области астрономы насчитали порядка 500 000 протозвезд, то есть звезд, которые все еще формируются и набирают массу. При этом они испускают потоки излучения, которые, по описанию исследователей, находятся посреди темного инфракрасного облака и светятся, как костры. Интересно и то, что в центре молодого скопления находится массивная протозвезда, масса которой более чем в 30 раз превышает массу нашего Солнца. Причем именно об ее существовании ученым ранее уже было известно.
"Облако, из которого появляются протозвезды, настолько плотное, что свет звезд позади него не может достичь телескопа Уэбба, - пишут авторы открытия. - Поэтому оно кажется менее заполненным, хотя на самом деле это одна из наиболее плотно упакованных областей на полученном изображении. На нем также видны меньшие по размеру темные инфракрасные облака, похожие на дыры в звездном поле. Именно здесь формируются будущие звезды".
Беспрецедентно четкое и детальное изображение было получено при помощи прибора NIRCam, установленной на борту телескопа камеры ближнего инфракрасного диапазона. Ей также удалось зафиксировать крупномасштабное излучение ионизированного водорода, окружающего нижнюю часть темного облака. На изображении оно показано голубым цветом. Этот поток стал для астрономов сюрпризом, требующим дальнейшего изучения. Добавим, что центр нашей галактики расположен примерно в 25 000 световых лет от Земли. Это достаточно близко для того, чтобы можно было изучать его отдельные звезды с помощью телескопа Уэбба.