Spotify перестанет платить деньги некоторым музыкантам

Spotify опубликовала новую версию политики выплат гонораров артистам, из которой следует, что платформа не будет давать исполнителям деньги за песни с 999 прослушиваниями в год и меньше. Об этом сообщает издание Engadget.

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В Spotify заявили, что это сделано для борьбы с мошенниками на платформе. Деньги, которые раньше шли мелким артистам и предполагаемым аферистам, будут перераспределены между теми, чьи треки набирают 1000 и более прослушиваний в год.

Вместе с тем Spotify отменила некоторые платежи за так называемый шумовой контент вроде звуков дождя или леса. Сокращение коснется только шумовых записей продолжительностью менее двух минут. Также, согласно новой политике, гонорары за треки для релаксации будут монетизироваться по ставке меньшей, чем треки, созданные людьми.