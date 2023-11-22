Сбер представил первую в России нейросеть для создания видеороликов

Сбер разработал нейросеть Kandinsky Video. Она единственная в России создает полноценные видеоролики по текстовому заданию. Об этом на международной конференции AI Journey сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер представил первую в России нейросеть для создания видеороликов
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"Недавно мы обучили Kandinsky создавать анимационные видео по текстовому описанию, а уже сегодня представляем модель совершенно другого уровня - первую в России модель по генерации полноценных видеороликов по тексту. Это важный вклад в развитие российских генеративных нейросетей. У пользователей появится еще больше возможностей для креатива и реализации своих творческих задумок любой направленности", - сказал он.

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Ведяхин отметил, что нейросеть позволяет создавать уникальные видеоролики абсолютно бесплатно.

"Наша модель, как и большинство других в линейке Сбера, будет доступна в open source. Мы верим, что искусственный интеллект сможет открыть перед людьми новые супервозможности и создать инструменты, которыми они будут пользоваться для решения своих задач", - добавил топ-менеджер.

Как уточнили в пресс-службе Сбера, модель генерирует видеоряд продолжительностью до восьми секунд с частотой 30 кадров в секунду. Формат сгенерированного видео представляет собой непрерывную сцену с движением как объекта, так и фона.

"Это отличает видеоролики, синтезированные моделью Kandinsky Video, от анимационных видеороликов, в которых динамика достигается за счет моделирования пролета камеры относительно статичной сцены", - отметили в пресс-службе.

Нейросеть создает видеоролики с разрешением 512х512 пикселей и различным соотношением сторон. Генерация видео занимает до трех минут.

Ранее Сбербанк в рамках конференции AI Journey представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0., которая еще лучше понимает текстовые запросы и за несколько секунд создает реалистичные изображения, в том числе на тему культуры России.

О конференции

Международная конференция Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. В 2023 году мероприятие проводится в восьмой раз.