Сбер представил первую в России нейросеть для создания видеороликов

"Недавно мы обучили Kandinsky создавать анимационные видео по текстовому описанию, а уже сегодня представляем модель совершенно другого уровня - первую в России модель по генерации полноценных видеороликов по тексту. Это важный вклад в развитие российских генеративных нейросетей. У пользователей появится еще больше возможностей для креатива и реализации своих творческих задумок любой направленности", - сказал он.