Сбер представил первую в России нейросеть для создания видеороликов
Сбер разработал нейросеть Kandinsky Video. Она единственная в России создает полноценные видеоролики по текстовому заданию. Об этом на международной конференции AI Journey сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Недавно мы обучили Kandinsky создавать анимационные видео по текстовому описанию, а уже сегодня представляем модель совершенно другого уровня - первую в России модель по генерации полноценных видеороликов по тексту. Это важный вклад в развитие российских генеративных нейросетей. У пользователей появится еще больше возможностей для креатива и реализации своих творческих задумок любой направленности", - сказал он.
Ведяхин отметил, что нейросеть позволяет создавать уникальные видеоролики абсолютно бесплатно.
"Наша модель, как и большинство других в линейке Сбера, будет доступна в open source. Мы верим, что искусственный интеллект сможет открыть перед людьми новые супервозможности и создать инструменты, которыми они будут пользоваться для решения своих задач", - добавил топ-менеджер.
Как уточнили в пресс-службе Сбера, модель генерирует видеоряд продолжительностью до восьми секунд с частотой 30 кадров в секунду. Формат сгенерированного видео представляет собой непрерывную сцену с движением как объекта, так и фона.
"Это отличает видеоролики, синтезированные моделью Kandinsky Video, от анимационных видеороликов, в которых динамика достигается за счет моделирования пролета камеры относительно статичной сцены", - отметили в пресс-службе.
Нейросеть создает видеоролики с разрешением 512х512 пикселей и различным соотношением сторон. Генерация видео занимает до трех минут.
Ранее Сбербанк в рамках конференции AI Journey представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0., которая еще лучше понимает текстовые запросы и за несколько секунд создает реалистичные изображения, в том числе на тему культуры России.
О конференции
Международная конференция Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. В 2023 году мероприятие проводится в восьмой раз.