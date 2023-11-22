В NASA перестали работать с аппаратами на Марсе

В NASA объявлен запрет на отправку с 11 по 25 ноября каких-либо команд для космических аппаратов на Марсе, сообщает LIFE.ru. Также, по расчетам, с 25 ноября с Красной планеты перестанут поступать какие-либо сигналы. Это связано с тем, что Марс полностью исчезнет из зоны видимости с Земли.

Как поясняет издание, это временное явление продлится две недели. Его причиной является так называемое солнечное соединение, происходящее раз в два года, когда Марс оказывается на противоположной стороне от Земли относительно Солнца и планеты «теряют» друг друга из вида. Это же касается и радиосигналов: солнечная радиация может исказить их, что приведет к краху всей марсианской миссии. Поэтому инженеры NASA заранее перестали посылать команды, предварительно отправив марсианским аппаратам подробные «инструкции» о работе в течение двухнедельной «тишины».

Сегодня на поверхности Красной планеты работают, в частности, ровер Perseverance и марсоход Curiosity, а на околомарсианской орбите ведут исследования спутники Mars Reconnaissance Orbiter, NASA MAVEN и запущенный c Байконура в рамках миссии «Экзомарс» Trace Gas Orbiter, которые также служат передатчиками команд для машин на поверхности.