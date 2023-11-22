Помощник президента РФ Орешкин назвал процент внедряющих ИИ медицинских компаний

Уже 16% медицинских организаций внедряют AI-технологии в России. Такие данные привел помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey.

Орешкин назвал процент внедряющих ИИ медицинских компаний в России
© ТАСС

Максим Орешкин отметил, что AI Journey Business начиналась как конференция, посвященная технология будущего, но сегодня, подчеркнул он, искусственный интеллект вошел во все сферы, даже в такую консервативную, как медицина.

«В России в такой консервативной среде, как здравоохранение, уже 16% организаций, которые уже внедрили решения на базе искусственного интеллекта. Очевидно, этот тренд будет только набирать обороты», — сказал Максим Орешкин.

По его словам, технологии ИИ будут шаг за шагом менять жизнь в России.

«В России за последний год происходят активные изменения во всех сферах. Большого прогресса достигает промышленность, которая показывает двухзначные темпы роста. И отрадно, что в технологиях наша страна также показывает серьезные достижения», — сказал помощник президента РФ.

Он поблагодарил всех, кто разрабатывает новые технологии в стране и внедряет их, меняя жизнь к лучшему.

«Всему сообществу, которое связано с технологиями ИИ, хочу пожелать успехов в реализации интересных проектов и удачной конференции», — заключил он.

Восьмая международная конференция Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) стартовала 22 ноября и продлится до 24 ноября.

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