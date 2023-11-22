Орешкин назвал процент внедряющих ИИ медицинских компаний в России

Уже 16% медицинских организаций внедряют AI-технологии в России. Такие данные привел помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey.

Максим Орешкин отметил, что AI Journey Business начиналась как конференция, посвященная технология будущего, но сегодня, подчеркнул он, искусственный интеллект вошел во все сферы, даже в такую консервативную, как медицина.

«В России в такой консервативной среде, как здравоохранение, уже 16% организаций, которые уже внедрили решения на базе искусственного интеллекта. Очевидно, этот тренд будет только набирать обороты», — сказал Максим Орешкин.

По его словам, технологии ИИ будут шаг за шагом менять жизнь в России.

«В России за последний год происходят активные изменения во всех сферах. Большого прогресса достигает промышленность, которая показывает двухзначные темпы роста. И отрадно, что в технологиях наша страна также показывает серьезные достижения», — сказал помощник президента РФ.

Он поблагодарил всех, кто разрабатывает новые технологии в стране и внедряет их, меняя жизнь к лучшему.

«Всему сообществу, которое связано с технологиями ИИ, хочу пожелать успехов в реализации интересных проектов и удачной конференции», — заключил он.