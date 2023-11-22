Глава Microsoft положительно оценил возвращение Альтмана в OpenAI

"Мы воодушевлены изменениями в совете директоров OpenAI и считаем, что это первый важный шаг на пути к более стабильному, хорошо информированному и эффективному управлению. Сэм, Грег (генеральный директор компании Сэм Альтман и ее сооснователь Грег Брокман - прим. ТАСС) и я поговорили и согласились, что они совместно с руководством OpenAI должны сыграть ключевую роль в обеспечении дальнейшего процветания компании и реализации ее миссии. Мы с нетерпением ждем возможности развивать наше прочное партнерство и донести до наших клиентов и партнеров важность технологий искусственного интеллекта нового поколения", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).