В РФ могут учредить премию за решение математических «задач тысячелетия»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения по учреждению премии за решение математических «задач тысячелетия». Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

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В число задач тысячелетия, определенных институтом Клэя в начале XXI века, были включены: равенство классов P и NP, гипотеза Ходжа, гипотеза Римана, теория Янга — Миллса, гипотеза Берча — Свиннертон-Дайера, существование и гладкость решений уравнений Навье — Стокса и гипотеза Пуанкаре.

В настоящее время из всех задач решена только одна. Российский ученый Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре. За свой труд он должен был получить около $1 млн, но отказался от этих денег.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил «для обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта» и «в целях стимулирования развития научной деятельности» представить предложения по учреждению в России единовременной премии за решение математических «задач тысячелетия».

За выполнения поручения отвечают Минобрнауки, Минэкономразвития и Минфин. Срок предоставления предложений – до 15 апреля 2024 года.

Также в правительстве считают необходимым оказать поддержку научным исследованиям и разработкам.