Android получит второе приватное пространство для чувствительных данных

Такая возможность давно уже есть у многих, но не всех вендоров, которые выпускают устройства на Android, но реализованная у каждого по-своему в фирменных оболочках. Есть и сторонние приложения, но теперь будет официально и, надеемся, удобно.

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Часть брендов называют эту функциональность вторым рабочим пространством, иные кличат приватной зоной или как-то аналогично. Одна из самых удобных, продуманных и востребованных реализаций в EMUI/HarmonyOS, получившая название Private Space у HUAWEI, о которой мы рассказывали отдельно.

Кроме того, частичная реализация есть отдельными приложениями, которые можно найти в Google Play Market, например для скрытия фотографий, медиа или каких-то иных данных. В том числе есть «Сейф» в фирменном приложении Google Files. Но подобный подход и менее надёжный, потому что скрывает лишь некоторые файлы или приложения, но оставляет доступ, к примеру, к контактам. Да и к файлам при определённых знаниях и умениях можно в итоге получить доступ, зачастую просто. Словом, это что называется «защита от дурака», хотя во многих случаях и её хватит.

Как будет нативно от Google?

Намёк на работы в этом направлении нашли в коде обновления для Android 14. Мишаал Рахман увидел, что разработчики собираются внедрить возможность системы, которая называется «Личное/приватное пространство».

В данный момент уже есть элементы управления для создания отдельного приватного пространства, для его удаления, а также для разблокировки с экрана блокировки, чтобы сейчас это ни значило.

При создании такого пространства на смартфоне создаётся ещё один чистый аккаунт с отдельным доступом к нему. Таким образом у посторонних не будет доступа к медиатеке и фото, установленным приложениям, контактам и даже настройкам.