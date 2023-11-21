В России хотят ввести утилизационный сбор на смартфоны и ноутбуки

К концу 2024 года в России может вступить в силу утилизационный сбор для импортной электроники вроде смартфонов, ноутбуков и видеокамер. Об этом сообщает «Парламентская газета» (ПГ), ссылаясь на итоги круглого стола Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Планируется, что утильсбор на электронику будет работать по той же системе, что и в случае с автомобилями. Цели проекта — вливание в бюджет дополнительных средств, которые будут направлены на развитие отечественных производителей, а также расчистка рынка от иностранных вендоров.

В круглом столе приняли участие отраслевые консорциумы «Профессиональные системы видеомониторинга» и «Вычислительная техника», а также представители Минпромторга РФ.

«Предлагаем внедрить заградительные меры или утильсбор для продукции по пяти кодам ОКПД. Это «компьютеры портативные и смартфоны», «компьютеры планшетные», «видеокамеры», «аппаратура записи и воспроизведения изображения» и «платы печатные смонтированные», – сказал руководитель консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» Дмитрий Климов.