В Сбере назвали лидеров мировой гонки стран в области ИИ

«Он начался скорее с ноября 2022 года, когда была выложена первая настолько мощная модель, большая лингвистическая модель ChatGPT, и с нее все понеслось. 2023 год получился революционным годом, мы видим применение ChatGPT-подобных технологий по всем направлениям. Компания Gartner прогнозирует, что к 2026 году более 80% компаний будут использовать подобного рода модели для генерации контента», — рассказал Ведяхин.