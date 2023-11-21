В Сбере назвали лидеров мировой гонки стран в области ИИ

В Сбере назвали лидеров мировой гонки стран в области искусственного интеллекта
Россия очень хорошо представлена в сегодняшней гонке стран, которые получат стратегическое преимущество при дальнейшем внедрении искусственного интеллекта, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
По его словам, 2023 год стал прорывным годом в искусственном интеллекте.
«Он начался скорее с ноября 2022 года, когда была выложена первая настолько мощная модель, большая лингвистическая модель ChatGPT, и с нее все понеслось. 2023 год получился революционным годом, мы видим применение ChatGPT-подобных технологий по всем направлениям. Компания Gartner прогнозирует, что к 2026 году более 80% компаний будут использовать подобного рода модели для генерации контента», — рассказал Ведяхин.
Он отметил, что в гонке генеративных моделей участвуют три страны – США, Китай и Россия.
«Мы можем гордиться нашей страной. Россия очень хорошо представлена в этой гонке», — сказал Ведяхин.
По мнению первого зампреда Сбера, сейчас речь идет о гонке стран, которые получат стратегическое преимущество при дальнейшем внедрении искусственного интеллекта.
«Кстати, наша генеративная модель Kandinsky набрала миллионную аудиторию за первые четыре дня. Для понимания, ChatGPT шел к этой отметке пять дней. День разницы, но тем не менее очень приятно», — пояснил он.
Также Ведяхин рассказал о партнерстве с Китаем в области ИИ.
«Да, мы действительно активно сейчас работаем с Китаем. И с крупнейшими китайскими корпорациями, и с ведущими научными университетами Китая, и с объединениями по искусственному интеллекту. Мы с Китаем на постоянной связи», — добавил представитель Сбера.
Напомним, с 22 по 24 ноября в Москве пройдет конференция по искусственному интеллекту Сбера AI Journey.