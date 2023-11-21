Скандал с ChatGPT: из-за чего уволили Сэма Альтмана и что будет с OpenAI

Интернет уже почти неделю обсуждает, пожалуй, самую шокирующую новость года — увольнение Сэма Альтмана с должности СЕО OpenAI. Кратко рассказываем, что произошло, из-за чего влиятельный IT-специалист потерял работу и как на это отреагировал мир.

© Sam Altman

Что случилось

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17 ноября OpenAI неожиданно заявила, что СЕО и один из основателей компании Сэм Альтман покинет свой пост по решению совета директоров. Кроме него перестановки затронули Грега Брокмана: близкого друга Альтмана и председателя совета директоров. Он покинул совет, но получил разрешение остаться в компании на другой должности.

Новость потрясла IT-сообщество, т.к. Сэм Альтман был публичным лицом OpenAI. Именно его заслугам приписывают старт гонки вооружений в области ИИ; именно Альтман регулярно выступал на различных конференциях, раздавал интервью журналистам и общался с потенциальными партнерами.

Из-за чего произошло увольнение

Для того, чтобы понять контекст, важно разобраться во внутренней структуре компании. Изначально, в 2015 году, OpenAI начала деятельность как некоммерческая организация, призванная обеспечить развитие искусственного интеллекта в интересах человечества. И только четыре года спустя она перешла на гибридную модель, создав коммерческую дочернюю компанию — OpenAI LP. Именно эта «дочка» привлекает инвестиции Microsoft, и именно она находится в центре ряда скандалов: от утечек данных пользователей до обвинений в безответственном подходе к обучению ИИ.

Несмотря на это, вся власть находится в руках совета директоров, который принадлежит к некоммерческой части OpenAI. И, что примечательно, в отличие от многих других традиционных компаний, совет состоит преимущественно из аутсайдеров, не имеющих отношения к организации. В него входят главный ученый Open AI Илья Суцкевер, CEO сервиса Quora Адам Д’Анджело, бывшая CEO GeoSim Systems Таша Макколи и стратегический директор CSET Хелен Тонер. Ни один из них не владеет процентом акций компании —совет должен следить за «благонамеренным» развитием ИИ.

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Иными словами, OpenAI использовала встроенный рычаг давления, придуманный на случай, если коммерческая часть организации слишком увлечется погоней за прибылью. По крайней мере, к этой версии склоняется большинство аналитиков. Альтман, Брокман и сотрудники OpenAI не комментируют произошедшее в деталях.

Помимо этого, различные источники отмечают, что ключевую роль в увольнении Альтмана сыграл Илья Суцкевер — один из основателей OpenAI и ведущий специалист по ИИ в мире. Его участие в кадровых перестановках и намекает на то, что внутри компании произошел конфликт между исследовательским и коммерческим отделом.

Как отреагировала публика

В социальных сетях практически сразу же поднялся большой шум. От недовольных пользователей, призывавших вернуть Альтмана на старую должность, до шокированных аналитиков, не понимающих, зачем OpenAI решила выстрелить себе в ногу. Масла в огонь подлил тот факт, что Грег Брокман буквально через несколько часов заявил о своем уходе из компании вслед за Альтманом — предприниматели, будучи давними друзьями, решили просто создать новое предприятие.

Кроме того, внутри самой OpenAI назрел массовый исход сотрудников. Инженеры и программисты начали увольняться в знак солидарности с бывшим начальством. Оставшиеся же сотрудники поставили совету директоров ультиматум: если Альтман на вернется, то они пойдут за ним. Microsoft радушно приняла Альтмана и Брокмана к себе с целью создать собственное подразделение по развитию нейросетей, пообещав, что в организации хватит места всем бывшим работникам OpenAI.

Вероятно, осознав свою ошибку, совет директоров начал переговоры по возвращению Сэма Альтмана на прежний пост. Как сообщают источники, он был не против, но поставил одно условие — отстранение совета в полном составе, включая Илью Суцкевера. Инсайдеры, близкие к OpenAI, говорят, что правление расценивало шансы на возвращение Альтмана «оптимистично» — но стороны так и не смогли прийти к соглашению до истечения срока ультиматума.