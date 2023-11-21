В WhatsApp теперь можно авторизоваться по-новому

В WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) появилась возможность авторизации по электронной почте. Об этом сообщает 3Dnews.ru.

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Ранее стало известно о тестировании разработчиками WhatsApp функции авторизации на новых устройствах с помощью адреса электронной почты. Тогда эта опция была доступна ограниченному числу пользователей, которые взаимодействуют с сервисом посредством бета-версий приложения. Теперь такую возможность распространяют на всех пользователей мессенджера.

«Возможность авторизации в мессенджере с помощью адреса электронной почты реализована в WhatsApp версии 23.24.70 для устройств на базе iOS, которая на этой неделе была опубликована в магазине Apple App Store», — говорится в публикации.

Как отмечается, новая функция пригодится тем, кто находится вне зоны покрытия сотового оператора.