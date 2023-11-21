Emirates изготавливает кожаные изделия из старой обивки кресел А380

Одна из крупнейших в мире авиакомпаний дубайская Emirates решила использовать старую обивку кожаных кресел лайнеров А380 для изготовления ремней, обуви и сумок. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Такая мера позволит хотя бы частично компенсировать часть затрат на обновление самых больших пассажирских авиалайнеров. По словам президента Emirates Тима Кларка, авиакомпания намерена "как можно дольше эксплуатировать Airbus A380, поэтому обновляет салоны", однако не собирается выбрасывать старые материалы.

Во время реновации только с одного самолета снимается более чем 250 кг кожи и свыше 600 кг ткани. Именно из этих материалов выпускается лимитированная коллекция товаров. Авиакомпания также заменяет ковровые дорожки и лестницы, освежает панели в салонах за счет новых цветовых и дизайнерских решений, в том числе с национальными узорами ОАЭ.