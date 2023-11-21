В России разработали робота для очистки корпусов судов

«Мы создаем роботов, которые могут перемещаться по корпусу судна или другого морского сооружения как по надводной, так и по подводной части, очищая ее. При этом все операции могут проводиться без захода в док, прямо на рейде», — сказал декан факультета цифровых промышленных технологий СПбГМТУ Антон Жиленков.