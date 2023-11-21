В Ираке обнаружен древний храм в честь Александра Македонского

Археологи раскрыли предназначение древнего храма, найденного в шумерском городе Гирсу на территории современного Ирака. Артефакты свидетельствуют, что его использовали как святилище в честь Александра Македонского.

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Город Гирсу был основан в 5000 году до нашей эры. Но раскопки, начавшиеся еще в XIX веке, показали, что в нем жили не только шумеры.

Так, в шумерском храме, заброшенном в 1700 году до нашей эры, заметили гораздо более поздние греческие надписи. Археологи Британского музея пришли к выводу, что греки основали на его руинах собственный храм в честь знаменитого полководца.

Ученые нашли в храме подношения в виде терракотовых фигурок солдат и кавалеристов. Они могли быть сделаны после военного сражения в честь одержанной победы. Также была найдена монета, отчеканенная войсками Александра примерно в 330 году до н.э. Археологи предположили, что в этом храме незадолго до смерти мог побывать сам Александр Македонский, хотя достоверных свидетельств тому не сохранилось.

Греческая надпись в храме была посвящена «двум братьям». Историки долгое время не могли понять ее смысл. Авторы нового исследования заключили, что под братьями имеются в виду почитаемый герой Геракл и сам Македонский, который провозгласил себя сыном Зевса.

«Это место посвящено Зевсу и двум божественным сыновьям. Сыновей зовут Геракл и Александр. Именно об этом говорят эти открытия», – заявил автор исследования доктор Себастьен Рей.

Ученые отметили, что раскопки XIX века нанесли «разрушительный» урон руинам города. Новые исследования проводятся с помощью дистанционного зондирования. Технологии позволяют обнаружить скрытые под землей структуры, не повреждая их, сообщает The Daily Mail.