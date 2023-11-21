Компания Маска X подала в суд на американскую НКО за клевету

Компания Илона Маска X Corp. подала иск за клевету против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, которая обвинила социальную сеть X (ранее Twitter) в публикации рекламы в одном ряду с материалами неонацистского и антисемитского характера. Соответствующий документ опубликован судом США по Северному округу штата Техас.

"Пытаясь изобразить X в качестве социальной платформы, которая управляется "теориями заговора белых националистов и антисемитов", Media Matters умышленно и злонамеренно сфабриковала изображения рекламных постов X, которые якобы были размещены рядом с неонацистским контентом и материалами, которые продвигают теорию, что белые люди представляют собой отдельную расу, и затем выдала эту картину за то, что будто бы было типичной ситуацией для пользователей X", - говорится в заявлении.

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По мнению авторов иска, НКО использовала "нечестные тактики", пролистывая ленту X так, чтобы в ней появлялись "нерепрезентативные и искусственно отобранные" материалы и в 13-15 раз больше рекламы, чем обычно.

Компания в свою очередь заявляет, что "способствует свободному выражению мнений и открытым дискуссиям", позволяя пользователям платформы создавать свой собственный контент и делиться им, а также выбирать, что именно они хотят видеть в своей ленте. При этом, как утверждается в иске, пользователи X могут отказаться от просмотра тех постов, которые им предлагают алгоритмы социальной сети. "Как самая крупная платформа, преданная свободе слова, X и ее предшественник Twitter долгое время были целью Media Matters. Только за прошедший год Media Matters опубликовала несколько статей, пытаясь помешать отношениям X с большими многонациональными рекламодателями и изданиями", - указано в иске.

В ответ на жалобу X глава НКО Анджело Карузоне в своем заявлении, выдержку из которого приводит портал Axios, назвал иск поверхностным делом и утверждал, что цель начатого судебного разбирательства - "замолчать критику X". Ранее он назвал владельца соцсети Маска "задирой, который пугает не заслуживающими внимания исками, пытаясь скрыть, как он заявляет, правдивые сообщения".