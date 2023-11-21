Компания Маска X подала в суд на американскую НКО за клевету

Компания Илона Маска X Corp. подала иск за клевету против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, которая обвинила социальную сеть X (ранее Twitter) в публикации рекламы в одном ряду с материалами неонацистского и антисемитского характера. Соответствующий документ опубликован судом США по Северному округу штата Техас.
"Пытаясь изобразить X в качестве социальной платформы, которая управляется "теориями заговора белых националистов и антисемитов", Media Matters умышленно и злонамеренно сфабриковала изображения рекламных постов X, которые якобы были размещены рядом с неонацистским контентом и материалами, которые продвигают теорию, что белые люди представляют собой отдельную расу, и затем выдала эту картину за то, что будто бы было типичной ситуацией для пользователей X", - говорится в заявлении.
По мнению авторов иска, НКО использовала "нечестные тактики", пролистывая ленту X так, чтобы в ней появлялись "нерепрезентативные и искусственно отобранные" материалы и в 13-15 раз больше рекламы, чем обычно.
Компания в свою очередь заявляет, что "способствует свободному выражению мнений и открытым дискуссиям", позволяя пользователям платформы создавать свой собственный контент и делиться им, а также выбирать, что именно они хотят видеть в своей ленте. При этом, как утверждается в иске, пользователи X могут отказаться от просмотра тех постов, которые им предлагают алгоритмы социальной сети. "Как самая крупная платформа, преданная свободе слова, X и ее предшественник Twitter долгое время были целью Media Matters. Только за прошедший год Media Matters опубликовала несколько статей, пытаясь помешать отношениям X с большими многонациональными рекламодателями и изданиями", - указано в иске.
В ответ на жалобу X глава НКО Анджело Карузоне в своем заявлении, выдержку из которого приводит портал Axios, назвал иск поверхностным делом и утверждал, что цель начатого судебного разбирательства - "замолчать критику X". Ранее он назвал владельца соцсети Маска "задирой, который пугает не заслуживающими внимания исками, пытаясь скрыть, как он заявляет, правдивые сообщения".
Ранее газета The Washington Post сообщила, что американская технологическая компания IBM прекратит размещать рекламу на платформе X из-за того, что материалы публиковались в одном ряду с сообщениями антисемитского характера, что следует из отчета Media Matters for America. Позднее аналогичное решение о приостановке публикации своей рекламы в X приняли компании Disney и Apple. На прошлой неделе группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений.