Спутники обнаружили следы неизвестной цивилизации в Сербии

Команда исследователей из Университетского колледжа Дублина в сотрудничестве с коллегами из Сербии и Словении изучила спутниковые снимки Южно-Карпатского бассейна Центральной Европы. В результате ей удалось выявить более 100 ранее неизвестных объектов, построенных примерно 3500 лет назад.

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Об открытии рассказывает Heritage Daily. Найденные памятники находятся в основном на территории Сербии. С земли они невооруженным глазом не видны, обнаружить их удалось только при помощи спутниковых снимков. Всего было выявлено свыше 100 мегаструктур.

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"Мы проверили результаты спутниковых изображений на земле, используя полевые исследования, раскопки и геофизическую разведку, - сообщают исследователи. - Подавляющее большинство обнаруженных поселений были основаны между 1600 и 1450 годами до нашей эры. Но практически все они были брошены жителями около 1200 года до нашей эры".

Некоторые из самых крупных памятников науке уже были известны. Однако новое исследование неожиданно показало, что эти огромные по тем временам города-крепости были построены не случайным образом. Все вместе они образовывали сеть тесно связанных между собой и взаимозависимых сложных сообществ, причем их население, возможно, насчитывало десятки тысяч человек.

Ученые выявили более 100 таких структур, расположенных во внутренних районах бассейна реки Тиса. Эти памятники описаны в исследовательской статье под общим названием "Группа участков Тисы" (TSG). Большинство объектов из сети TSG находятся в пределах пяти километров друг от друга. Это позволяет предположить, что в древности сеть таких городов представляла собой, по сути, "кооперативное сообщество".