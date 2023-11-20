В Сбере рассказали о возможности применения ИИ для расшифровки манускриптов

«Как сохранить и расшифровать манускрипты — большая задача, и мы с коллегами из Египта обсуждаем, как применить наш алгоритм, который работает с "Digital Петр", для расшифровки и сохранения египетских манускриптов. В общем-то здесь у нас большой и взаимный интерес. Я был в Египте, общался с коллегами и думаю, что это будет следующим интересным направлением в развитии исторической мысли. Может быть, сделаем какие-то исторические открытия», — рассказал Ведяхин в ходе пресс-конференции.