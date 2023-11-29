Самые старые самолеты, которые до сих пор совершают полеты

Мир авиации постоянно развивается в плане идей и технологий, но есть машины, которые проходят проверку временем лучше других. Мы собрали список старых самолетов-легенд — не только хорошо сохранившихся, но и до сих пор совершающих полеты.

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Piper J-3 Cub

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Piper J-3 Cub 1937 года — легкий, компактный самолет, который быстро заслужил популярность благодаря своей простоте и доступной цене. Он стал любимцем многих профессиональных пилотов и энтузиастов. Во время Второй мировой Piper J-3 Cub использовался как самолет связи для наводки артиллерии, передового наведения авиации и разведки. Сейчас же он применяется для развлекательных и тренировочных полетов: современные поклонники авиации ценят машину за ностальгический шарм и простоту.

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Supermarine Spitfire

Одноместный британский штурмовик 1936 года, который по праву можно назвать одним из самых узнаваемых самолетов периода Второй мировой. Supermarine Spitfire сыграл важную роль в обороне Британии: его маневренность, скорость и огневая мощь стали символами британского упорства. На сегодняшний день большинство уцелевших моделей находятся в музеях, но некоторые из них появляются на воздушных представлениях и торжествах по случаю памятных дат.

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Boeing B-17 Flying Fortress

Американский тяжелый бомбардировщик 1935 года, который активно применялся войсками Союзников во Второй мировой. «Летающая крепость» славилась возможностью переносить большую бомбовую нагрузку на дальние расстояния — именно поэтому самолет применялся для точечных бомбардировок немецких объектов в Европе. Но сейчас, как и многие другие боевые самолеты тех времен, сохранившиеся B-17 можно увидеть разве что в музеях.

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Douglas DC-3

Douglas DC-3 был выпущен в 1935 году. Американский самолет быстро заслужил популярность и стал одной из самых успешных машин за всю историю авиации. Будучи первым самолетом, способным на дешевые, надежные рейсы на дальние расстояния, Douglas DC-3 сыграл ключевую роль в развитии воздушных перевозок. Причем хорошо сохранившиеся модели продолжают перевозить грузы и по сей день, пусть и не так активно, как раньше.

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Junkers Ju 52

Немецкий транспортный самолет 1930-х годов, который активно применялся в гражданской и военной авиации того времени. Он заслужил репутацию надежной, отказоустойчивой и многофункциональной машины. Авиакомпания Lufthansa до сих пор поддерживает Ju 52 в составе своего флота: они не выполняют коммерческие рейсы, но прогулку на винтажном транспорте можно забронировать в частном порядке.

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Bleriot XI

Наконец, Bleriot XI — один из самых ранних самолетов в истории авиации. Моноплан, построенный в 1909 году, обладает важным историческим значением: именно на этой машине француз Луи Блерио впервые пересек Ла-Манш. И Bleriot XI по сей день годен для полетов — он время от времени поднимается в небо по памятным поводам и в рамках исторических реконструкций.