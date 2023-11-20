В «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков полета корабля «Орел»

Сроки полета нового пилотируемого корабля «Орел» переносятся из-за неготовности инфраструктуры и транспорта. Об этом заявил исполнительный директор по науке госкорпорации «Роскосмос» , глава координационного научно-технического совета Александр Блошенко .

Как отметил эксперт, космический корабль существует не отдельно, а в составе космического ракетного комплекса.

«С этим же связано фазирование сроков по испытаниям "Орла"», — цитирует Блошенко РИА Новости.

Исполнительный директор «Роскосмоса» уточнил, что полеты и первые испытания корабля будут проходить на космодроме Восточный, где необходимы подходящий монтажно-испытательный корпус, средства поиска, спасения экипажей и ракета «Ангара», испытания стартовой инфраструктуры для которой только стартовали.