Первый модуль МКС был выведен на орбиту 25 лет назад

20 ноября 1998 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-К" был выведен на орбиту созданный в России функционально-грузовой блок "Заря" - первый модуль Международной космической станции.

Уже 7 декабря к модулю "Заря" был пристыкован американский модуль Unity, доставленный шаттлом Endeavour. Так началась сборка крупнейшего в истории человечества рукотворного объекта на околоземной орбите.

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2 ноября 2000 года на корабле "Союз ТМ-31" сюда прилетел и начал работать первый постоянный экипаж. Это были россияне Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев, а также американец Уильям Шеперд. Команду подобрали супернадежную. У Героя Советского Союза и Героя России Сергея Крикалева за спиной уже были четыре полета, в том числе на американском шаттле. Герой России Юрий Гидзенко отработал 179 суток на "Мире". Шеперд занимался настройкой управления Международной космической станции. Экипаж такой, чтобы в случае возникновения нештатных ситуаций с максимальной вероятностью решить все проблемы и сделать так, чтобы станция ожила.

"Мы готовили почву для длительного пребывания землян в космосе и обширных международных научных исследований по крайней мере на следующие 15 лет. Ответственность зашкаливала", - рассказал корреспонденту "РГ" космонавт Юрий Гидзенко.

Он до секунд помнит первый день на станции: "Еще бы. Я начал открывать люк со стороны корабля "Союз" в сторону станции. Замки открылись, а люк корабля - не отходит, его "присосало". Короче, сдернули его вместе с Сергеем. Он первый на станцию залетел, потом Шеперд. За ними - я".

Экипаж первым делом включил свет, расконсервировал систему раздачи и подогрева воды, расконсервировали туалет. Билл Шеперд тогда сказал: "А что нам еще надо? Вода есть. Свет есть. Туалет есть. Все, жизнь началась". Мы поняли: прилетели к себе домой". Затем они подготовили видеокамеры, состыковали телевизионные и электрические разъемы, чтобы обеспечить телерепортаж. Это была одна из первых работ на МКС…

В проекте МКС участвуют 15 стран - Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция. Сейчас на станции проводит научные исследования и эксперименты экипаж 70-й длительной экспедиции: трое россиян, два американца, европеец и японец.

Как рассказали в "Роскосмосе", организационно станция разделена на российский и американский сегменты. В российский сегмент входят функционально-грузовой блок "Заря", служебный модуль "Звезда", малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет", многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал", в американский - узловые модули Unity, Harmony и Tranquility, лабораторные модули Destiny и Columbus, шлюзовой отсек Quest, экспериментальный модуль Kibo, обзорный модуль Cupola, многоцелевой модуль Leonardo и надувной модуль BEAM.

Цифры и факты

В ходе строительства и эксплуатации МКС выполнено 275 пусков:

115 пилотируемых кораблей (68 российских "Союзов", 37 американских шаттлов и 10 американских Crew Dragon);

пять беспилотных кораблей (два "Союза", один Crew Dragon и два американских Starliner);

152 грузовых корабля (88 российских "Прогрессов", 30 американских Dragon, 20 американских Cygnus, пять европейских ATV и девять японских HTV);

три модуля станции ("Заря", "Звезда" и "Наука").

На станции побывало 273 человека из 21 страны:

59 россиян;

165 американцев;

11 японцев;

девять канадцев;

пять итальянцев;

по четыре француза и немца;

по два гражданина Саудовской Аравии и ОАЭ;

по одному гражданину Испании, ЮАР, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Швеции, Малайзии, Южной Кореи, Дании, Казахстана, Великобритании и Израиля.

Больше всех на МКС прилетали россияне Юрий Маленченко, Федор Юрчихин и Олег Кононенко - по пять раз.

Самый длительный полет на станции совершили россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио - 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд (от старта 21 сентября 2022 года до посадки 27 сентября 2023 года).

По проекту МКС осуществлены 269 выходов в открытый космос, из них 198 в американских скафандрах и 71 - в российских.

На МКС выполнены 337 стыковок и перестыковок кораблей и модулей, из них 190 на российском сегменте и 147 - на американском.

На МКС побывали семь космических туристов.

В 2003-м всех поразила "наземно-орбитальная" свадьба: прямо в полете женился космонавт Юрий Маленченко. Тогда на грузовом "Прогрессе" помимо топлива, продуктов и воды командиру в личной посылке передали фрак и обручальное кольцо.