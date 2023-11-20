В России освоили уникальную технологию производства стекол для транспорта

"Наше отличие в том, что мы умеем делать изделия остекления из листового монолитного поликарбоната. Все остальные страны делают это с помощью литья под давлением, это очень дорого и трудоемко", - рассказал Чечин, уточнив, что из листового монолитного поликарбоната создается в том числе элемент остекления для российского истребителя пятого поколения Су-57.