Telegram и YouTube нарастили число авторов из России

В октябре у Telegram и YouTube выросло число авторов. При этом у последней площадки это произошло впервые с 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Brand Analytics.

Так, у Telegram рост год к году составил 33% и достиг 14 млн авторов. Число авторов YouTube увеличилось на 18%, до 7,1 млн. Также у сервиса выросли объём контента и активность авторов — на 22% (до 29,5 млн сообщений) и 4% соответственно.

«ВКонтакте», напротив, показал снижение числа авторов на 8%, до 25,6 млн. Уменьшился в октябре и объём контента. Однако социальная сеть всё равно остается лидером по этим показателям.

Руководитель агентства инфлюенс-маркетинга LabelUp Юлия Долгова связывает рост числа авторов на YouTube с развитием формата Shorts, который позволяет попасть в рекомендации и набрать хорошую базу новых подписчиков.

Кроме того, участники рынка считают, что одной из причин стремительного роста числа авторов на YouTube могло стать начало войны Израиля с Палестиной. YouTube и Telegram являются для широкой аудитории новостными медиа, поэтому именно на них прежде всего отражаются резонансные события, поясняет основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев.