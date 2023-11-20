Маск резко ответил на обвинения в антисемитизме
Бизнесмен из Соединенных Штатов Илон Маск назвал фальшивыми обвинения ряда СМИ в том, что он антисемит, сообщает РИА Новости.
«На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды», — сообщил миллиардер.
Он указал, что хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.
Ранее Маска раскритиковали за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети Х, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Предприниматель согласился с этим утверждением. На высказывание Маска обратили внимание даже в американской администрации.
После скандального высказывания кинокомпании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X, которая принадлежит Маску. Аналогичное решение приняли технологические компании IBM и Apple.