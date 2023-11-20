Маск резко ответил на обвинения в антисемитизме

Бизнесмен из Соединенных Штатов Илон Маск назвал фальшивыми обвинения ряда СМИ в том, что он антисемит, сообщает РИА Новости.

«На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды», — сообщил миллиардер.

Он указал, что хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.

Ранее Маска раскритиковали за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети Х, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Предприниматель согласился с этим утверждением. На высказывание Маска обратили внимание даже в американской администрации.