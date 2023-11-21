Физик РАН рассказал об интернете будущего

Физик Алексей Федоров подчеркнул значимость квантового интернета в популяризации квантовых технологий.

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В интервью «РИА Новости» он рассказал, что первая волна квантовых открытий привела к быстрому технологическому прогрессу, породив изобретение транзисторов и лазеров, а затем появление персональных компьютеров и цифровых устройств. Сейчас на горизонте вторая квантовая революция, цель которой - разработка универсального квантового компьютера, способного решать задачи, недоступные для существующих систем.

Основная сложность заключается в создании системы, объединяющей противоречивые свойства. Квантовый компьютер должен быть достаточно масштабным для обработки огромных объемов данных, но при этом сохранять квантовые свойства. Необходим баланс между масштабом и квантовой функциональностью.