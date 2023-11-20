Ученые предупредили о новых магнитных бурях с 22 по 26 ноября
В период с 22 по 26 ноября на Земле ожидается новая волна магнитной бури. Данные об этом явлении опубликовали на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
Явление начнется утром 22 ноября, на следующий день придет затишье, однако 24–25 ноября магнитные возмущения вновь усилятся. Уровень магнитной бури достигнет G1. У метеозависимых людей в эти даты может наблюдаться ухудшение самочувствия, поэтому им рекомендуется чаще находиться на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций и снизить нагрузку в работе.
Следующая волна магнитных бурь ожидается с 5 по 10 декабря. Как повлияет это явление на людей и на технику, узнавала «Вечерняя Москва».
В свою очередь врач Андрей Тяжельников дал советы метеозависимым на время магнитной бури. Специалист порекомендовал постараться перенести занятия, которые требуют особой концентрации внимания, а также отказаться от кофе, мучного, физических нагрузок.