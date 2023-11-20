В период с 22 по 26 ноября на Земле ожидается новая волна магнитной бури. Данные об этом явлении опубликовали на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Явление начнется утром 22 ноября, на следующий день придет затишье, однако 24–25 ноября магнитные возмущения вновь усилятся. Уровень магнитной бури достигнет G1. У метеозависимых людей в эти даты может наблюдаться ухудшение самочувствия, поэтому им рекомендуется чаще находиться на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций и снизить нагрузку в работе.

Следующая волна магнитных бурь ожидается с 5 по 10 декабря. Как повлияет это явление на людей и на технику, узнавала «Вечерняя Москва».