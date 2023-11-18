SpaceX отчиталась о положительных результатах запуска Starship
Второй испытательный запуск прототипа многоразового космического корабля Starship оказался успешным, отметили в SpaceX. Об этом пишет РБК в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу компании.
В SpaceX пояснили, что произошла «быстрая внеплановая разборка» аппарата. Вместе с тем, заметили в компании, корабль успешно поднялся в воздух, преодолел разделение ступеней.
Кроме того, звездолет смог пройти линию Кармана (граница между атмосферой Земли и космосом), за 10 мин поднялся на высоту 148 км.
В ходе второго испытательного запуска удалось получить новые данные, они позволят продвинуться в ряде областей, повысить безопасность корабля, уточнили в компании.
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