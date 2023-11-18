Представлен мини-ПК со встроенным экраном на 5,7 дюйма

Компания Meenhong запустила в продажу компактный мини-ПК JX2 со встроенным сенсорным дисплеем. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

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Портативный мини-ПК оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. Он поддерживает сенсорное управление и мультитач.

За производительность устройства отвечает четырехъядерный процессор Intel Celeron N5105 с частотой до 2,9 ГГц и встроенный GPU Intel UHD. Кроме того, в Meenhong JX2 установлено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и два слота M.2 2280 для SSD: один поддерживает NVMe и SATA, а другой — только SATA.

Несмотря на компактные размеры 160,6х81,9х21,5 мм и вес всего в 300 г., мини-ПК имеет разнообразные порты для подключения периферии: HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, аудиоразъем 3,5 мм, три USB-A и два USB-C. Также поддерживаются беспроводные технологии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Отмечается, что для работы устройства не обязательно подключать его к розетке — для этого достаточно внешнего аккумулятора с мощностью не менее 12 Вт. Устройство работает под управлением Ubuntu или Windows 11 Pro.