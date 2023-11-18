Маск подаст «термоядерный иск» против обвинивших его в антисемитизме

Компания Илона Маска подаст иск против гигантов американской киноиндустрии и ИТ-сектора, которые «атаковали платформу социальных сетей X». Об этом Илон Маск сообщил в субботу, передает Reuters.

«Судебный процесс стартует в понедельник. X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и ВСЕХ, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).

На этой неделе американский миллиардер Илон Маск оказался в центре скандала с предполагаемыми «антисемитскими» проявлениями.

Сначала некоммерческая компания Media Matters выступила с отчетом, обвинив соцсеть X. Компания обнаружила, что корпоративная реклама IBM, Apple, Oracle и Comcast размещалась рядом с антисемитским контентом.

Затем обвинения посыпались на самого Маска.

«Маск в среду согласился с публикацией на X, в которой ложно утверждается, что евреи разжигают ненависть к белым людям. Маск заявил, что пользователь, ссылавшийся на теорию заговора «Великой замены», говорил «истинную правду», — пишет Reuters.

Эта теория заговора утверждает, что евреи и левые планируют этническую и культурную замену белого населения небелыми иммигрантами, что приведет к «белому геноциду».

Белый дом в пятницу осудил заявления Маска.