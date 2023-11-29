Лучшие приложения для просмотра ТВ на Android
Для просмотра телеканалов совершенно необязательно иметь телевизор: мобильные приложения для Android предлагают возможность смотреть любимые сериалы и передачи где угодно. Мы собрали пять лучших приложений для просмотра ТВ на смартфоне.
Легкое приложение для просмотра более 300 телеканалов, которое практически не нагружает смартфон. Все каналы удобно расположены в одном меню и ведут трансляцию в высоком качестве (некоторые — в разрешении HD). Приложение также поддерживает создание собственной программы передач и пользовательские плейлисты, но на бесплатной версии придется смириться с рекламой.
Один из старейших ресурсов для просмотра телеканалов и вебкамер. Глаз ТВ — это онлайн-платформа, однако она также доступна на мобильных устройствах и различных приставках при загрузке специального приложения. Каталог насчитывает почти сотню каналов, несколько сотен вебкамер со всего света и большой выбор радиостанций.
На стриминг-платформе Wink доступны не только различные сериалы, но и небольшая выборка самых популярных телеканалов — причем оформлять платную подписку для просмотра не нужно. Приложение простое, достаточно хорошо оптимизированное и комфортное для использования.
На платформе SPB TV доступно более 100 отечественных и зарубежных телеканалов, а также сериалы, мультики и фильмы. Причем контент аккуратно рассортирован по самым разным категориям, от жанров до возрастов. SPB TV можно пользоваться как через Wi-Fi, так и при помощи мобильного интернета, но важно помнить, что на бесплатной подписке максимальное качество вещания ниже 720р.
Мобильное приложение, которое подойдет для всех устройств на базе Android: от смартфонов до планшетов и приставок. Каталог в бесплатной версии насчитывает более 50 каналов, в том числе федеральные и региональные. Само приложение поддерживает воспроизведение в фоновом режиме и настройку плейлистов.