Лучшие приложения для просмотра ТВ на Android

Для просмотра телеканалов совершенно необязательно иметь телевизор: мобильные приложения для Android предлагают возможность смотреть любимые сериалы и передачи где угодно. Мы собрали пять лучших приложений для просмотра ТВ на смартфоне.

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Легкое приложение для просмотра более 300 телеканалов, которое практически не нагружает смартфон. Все каналы удобно расположены в одном меню и ведут трансляцию в высоком качестве (некоторые — в разрешении HD). Приложение также поддерживает создание собственной программы передач и пользовательские плейлисты, но на бесплатной версии придется смириться с рекламой.

Один из старейших ресурсов для просмотра телеканалов и вебкамер. Глаз ТВ — это онлайн-платформа, однако она также доступна на мобильных устройствах и различных приставках при загрузке специального приложения. Каталог насчитывает почти сотню каналов, несколько сотен вебкамер со всего света и большой выбор радиостанций.

На стриминг-платформе Wink доступны не только различные сериалы, но и небольшая выборка самых популярных телеканалов — причем оформлять платную подписку для просмотра не нужно. Приложение простое, достаточно хорошо оптимизированное и комфортное для использования.

На платформе SPB TV доступно более 100 отечественных и зарубежных телеканалов, а также сериалы, мультики и фильмы. Причем контент аккуратно рассортирован по самым разным категориям, от жанров до возрастов. SPB TV можно пользоваться как через Wi-Fi, так и при помощи мобильного интернета, но важно помнить, что на бесплатной подписке максимальное качество вещания ниже 720р.