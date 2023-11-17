Мужчина украл десятки iPhone, чтобы купить машину

В турецком городе Адана мужчина по имени Азим Г. украл 33 новых iPhone, чтобы потом продать их и порадовать свою возлюбленную покупкой нового автомобиля. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Apple

Азим Г. работал курьером. Однажды он получил заказ, суть которого заключалась в перевозке коробки со смартфонами в один из торговых центров города. По пути мужчина решил украсть все iPhone и продать их.

Вору удалось быстро реализовать большую часть смартфонов и выручить за них около $30 тыс. (примерно 2,7 млн руб. по курсу на 17 ноября 2023 года). На эти деньги Азим Г. купил своей девушке новую машину.

После обнаружения пропажи клиент транспортной компании, в которой работал вор, обратился в полицию. Служители правопорядка оперативно вышли на Азима Г. Во время обыска у него дома были обнаружены пять нераспакованных iPhone. Возлюбленная молодого человека утверждает, что не знала о происхождении средств, на которые был куплен автомобиль.