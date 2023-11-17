Qualcomm представила процессор Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 7 Gen 3 для мобильных устройств среднего класса. SoC обладает обширным списком аппаратных возможностей.

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Особенности

Snapdragon 7 Gen 3 (под кодовым названием SM7550-AB), пришедший на смену Snapdragon 7+ Gen 2, производится по 4-нм техпроцессу TSMC и включает в себя четыре высокопроизводительных ядра, одно из которых работает с пиковой частотой 2,63 ГГц, а три других – с частотой 2,4 ГГц. Также имеется четыре энергоэффективных ядра с частотой 1,8 ГГц.

Как утверждает производитель, CPU Snapdragon 7 Gen 3 на 15% быстрее, чем Snapdragon 7 Gen 1, но GPU Adreno 720 продемонстрировал колоссальное улучшение производительности на 50%. Кроме того, новая SoC оказалась на 20% энергоэффективней. NPU Hexagon AI обеспечивает производительность на ватт на 60% выше, чем у Snapdragon 7 Gen 1.

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Устройства на базе Snapdragon 7 Gen 3 смогут поддерживать экраны с разрешением 4K и частотой 60 Гц, или разрешением FHD+ и частотой 168 Гц. Кроме того, будет поддержка камер с разрешением 200 Мп, запись видео 4K HDR с частотой 60 Гц, до 16 ГБ памяти LPDDR5 3200, LPDDR4×2133, внутреннего хранилища UFS 3.1, навигационных протоколов GPS, ГЛОНАСС, NavIC, BeiDOU и QZSS.

Сроки выхода