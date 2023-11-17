Россияне получат полный контроль над своим биометрическим профилем

"Новые правила по работе с биометрией позволяют гражданам на 100% контролировать свой биометрический профиль. В личном кабинете на портале госуслуг и в приложении "Госуслуги биометрия" с 1 января 2024 года будут отображаться все согласия на обработку биометрических данных, которые пользователь когда-либо давал частным организациям. Этими согласиями можно будет управлять в режиме онлайн. Если пользователь больше не хочет получать услуги конкретной организации по биометрии, то согласие можно будет отозвать в любой момент", - пояснили в аппарате вице-премьера.