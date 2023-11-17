iPhone 15 Pro и Pro Max плохо заряжаются в американских автомобилях

Последние флагманские iPhone не заряжаются должным образом в некоторых автомобилях General Motors. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на жалобы пользователей на форуме Reddit и на сайте Apple.

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Некоторые автомобили Chevrolet, Cadillac и Buick со встроенными беспроводными зарядными устройствами не могут заряжать новые iPhone 15 Pro и Pro Max. Люди пишут, что смартфон заряжается в течение нескольких секунд, но поступление энергии прекращается. Есть также сообщения и о полной несовместимости.

«Приятно знать, что это касается не только меня. Мой iPhone 12 Pro Max отлично работал (каждый раз) в моем Chevy Traverse 23 года выпуска», – написал один из пользователей Reddit.

Как отмечает MacRumors, многие жалобы исходят от пользователей iPhone 15 Pro и Pro Max с iOS 17.1, и проблема может быть вызвана этим.

Некоторые автомобильные беспроводные зарядные устройства заведомо ненадежны, поскольку рассчитаны на смартфоны разных размеров. Проблема с выравниванием положения смартфона на зарядном коврике является обычной для автовладельцев.