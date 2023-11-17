Google рассказала о защите от мошеннических приложений в Android

Google рассказала об активной борьбе с угрозами мошеннических приложений в Android, для чего компания усилила меры безопасности.

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На этот раз в центре внимания — многоуровневая система защиты, предотвращающая установку вирусов.

Основные меры, предпринятые Google, включают встроенную защиту в Android-смартфонах, блокирующую подозрительные звонки и сообщения, а также предупреждающую о рискованных ссылках.

Искусственный интеллект в приложениях Messages и Gmail помогает выявлять подозрительные сообщения, анализируя репутацию отправителя и известные шаблоны мошенничества.

Google Safe Browsing предупреждает о сайтах, потенциально угрожающих личным данным пользователей. Браузер Chrome также охраняет от загрузки вредоносных APK-файлов.

Для установки приложений из неизвестных источников требуется специальное разрешение, что снижает риск случайной установки опасных программ.