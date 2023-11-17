iPhone получит поддержку продвинутых сообщений стандарта RCS

Apple пообещала добавить поддержку стандарта Rich Communication Services (RCS) на iPhone. Это случится уже в 2024 году, более точные сроки компания назовёт позже.

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RCS — технология, которую уже долгое время используют смартфоны на Android. Благодаря ней пользователи ОС могут не только общаться, но и делиться фотографиями и видео с высоким разрешением. Одна из главных особенностей стандарта — возможность отправлять зашифрованные сообщения через Wi-Fi или мобильный интернет.