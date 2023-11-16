Аудиогигант Sonos анонсировал запуск нового продукта в 2024 году

Sonos, аудиогигант возможно и сталкивается с некоторыми проблемами на рынке потребительского оборудования, однако ее генеральный директор Патрик Спенс сообщил о готовящемся к выпуску продукте, который может изменить ситуацию.

Несмотря на снижение доходов на 5,5% по сравнению с предыдущим годом, Спенс сохраняет оптимизм, называя 2024 год началом «многолетнего цикла производства». Он намекнул, что во второй половине 2024 года появится «новая многомиллиардная категория», и выразил волнение по поводу продукта, который принесет доход более 100 млн долларов.