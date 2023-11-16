На конференции Ignite в Сиэтле Microsoft анонсировала первые собственные чипы: процессор Azure Cobalt 100, созданный с использованием архитектуры ARM, и Azure Maia AI Accelerator, графический процессор, разработанный и оптимизированный для генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей.

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Новый AI-чип Azure Maia и процессор Azure Cobalt созданы собственными силами Microsoft, а весь стек облачных серверов подвергся глубокой переработке для оптимизации производительности, мощности и стоимости.

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Azure Maia 100 AI Accelerator

Ускоритель искусственного интеллекта Azure Maia 100 AI Accelerator, названный в честь ярко-синей звезды, предназначен для выполнения облачных рабочих нагрузок искусственного интеллекта, таких как обучение больших языковых моделей и вывод.

Чип будет использоваться для реализации некоторых из крупнейших рабочих нагрузок ИИ компании в Azure, в том числе в рамках многомиллиардного партнерства с OpenAI, в рамках которого Microsoft обеспечивает все рабочие нагрузки OpenAI. Новинка также будет задействована в работе сервиса Copilot в следующих версиях Windows.

Azure Maia 100 AI Accelerator создан по 5-нм техпроцессу TSMC, и имеет 105 миллиардов транзисторов – примерно на 30% меньше, чем 153 миллиарда у конкурента AMD NVIDIA – графического процессора MI300X AI. Также стоит отметить наличие интегрированной системы жидкостного охлаждения.

Azure Cobalt 100

Процессор Azure Cobalt представляет собой 64-битный 128-ядерный чип, созданный на основе ARM Neoverse и обеспечивающий повышение производительности до 40% по сравнению с текущими поколениями чипов Azure ARM. Он предназначен для поддержки общих облачных служб в Azure.

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В настоящее время Microsoft тестирует Azure Cobalt как решение для обеспечения работы Microsoft Teams, и в будущем планируют интегрировать его в сервисы Azure. В этих чипах также используется жидкостное охлаждение.

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