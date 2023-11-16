Эксперт объяснил, опасен ли магнитный держатель для смартфонов
Обычные магнитные держатели для смартфонов не могут нарушить работу электросхем устройства, однако способны навредить некоторым функциям гаджетов. Как сообщает агентство «Прайм», об этом рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Специалист отметил, что разработчики заранее продумывают возможное воздействие магнитного поля на смартфон и конструкцию современных телефонов можно назвать оптимальной. Однако есть исключение: в флагманских моделях применяется технология стабилизации изображения, основанная на воздействии электромагнитного поля на специальные электроприводы. Из-за держателя детали камеры могут намагничиваться, что в перспективе может нарушить работу функции. Однако такая возможность все же мала из-за наличия специальной пластины на задней стороне телефона, которая поглощает постоянное магнитное поле.
Также считается, что держатели вредят системе GPS, компасу и динамикам. Это не всегда верно. В частности, GPS определяет местонахождение устройства не через геомагнитные волны, а через спутник. На динамики магнитные держатели также не влияют.
Шутов добавил, что компасу таким образом навредить все же можно. Обычно компасы в смартфонах работают на цифровом построении координат, однако в некоторых случаях используется блок датчиков Холла. Эти элементы подвержены воздействию магнитного поля и его изменение может отразиться на работе функции.