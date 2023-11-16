В России придумали, как переработать упаковки типа «тетрапак»
Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова (САФУ) предложили метод сухого разлома для повторной переработки многокомпонентной бумаги типа «тетрапак». Как сообщает РИА Новости, технология позволит упростить утилизацию и даст возможность повторного использования этого вида отходов.
Исследователи отметили, что большая часть сложной бумажной продукции в России не перерабатывается и остается на мусорных полигонах. К такой макулатуре относится многокомпонентная упаковка, ламинированная и фольгированная бумага типа «тетрапак» и влагопрочные виды картона.
В традиционной переработке бумажных изделий используются мокрые прессы — обычно роспуск проходит в водной среде в гидроразбавителях. Однако метод более затратен и не позволяет избавиться от других компонентов «тетрапака», вроде пластика.
Ученые опробовали сухой размол для этих отходов. Он позволяет сохранить важные свойства в трудно перерабатываемой по классическим технологиям макулатуре и обеспечить их повторное применение в производстве бумаги и картона.
«За счет сухого размола пластиковые слои измельчаются и могут более эффективно удаляться из волокнистой массы или, например, интегрироваться в нее с получением дизайнерских крапчатых бумаги и картона. Мы изучили свойства получаемой массы и выявили ее пригодность для вторичной переработки в бумажные изделия», — сказала профессор кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств САФУ Юлия Севастьянова.
Завкафедрой целлюлозно-бумажных и лесохимических производств САФУ Наталья Щербак отметила, что разработанный метод заключается в возможности перерабатывать именно тот сегмент отходов, который не востребован и отправляется на свалки. При этом сейчас в России нет действующих бумажных производств, которые перерабатывают комбинированную упаковку методом сухого размола обратно в бумагу и картон.