Российские учёные предупредили о новой магнитной буре

С 22 по 26 ноября магнитосфера Земли будет неспокойной. Исходя из прогноза, уровень возмущения составит G1.

«Мощность таких бурь оценивается по пятибалльной шкале. Поэтому предстоящая считается самой слабой», — следует из информации на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Там напомнили, что магнитная буря, прошедшая на Земле 5 ноября, оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до российского юга.